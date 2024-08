Eleitores só têm os atuais prefeitos como candidatos em três cidades de MS

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Torquetti, Guga e Dr. Lúcio: sem concorrência

Três prefeitos de Mato Grosso do Sul, todos do PSDB, são candidatos à reeleição neste ano sem concorrência: Aldenir Barbosa do Nascimento, o Guga, de Novo Horizonte do Sul; Lúcio Roberto Calixto Costa, o Dr. Lúcio, de Santa Rita do Pardo; e Rogério Torquetti, de Tacuru. Estas são as únicas cidades do Estado, cujos eleitores, gostando ou não dos atuais mandatários, têm apenas seus próprios prefeitos como opção de candidato disputando o comando dos municípios por mais quatro anos. (Com Campo Grande News)

