Eleições em Macapá: Furlan derrota irmão de Alcolumbre apoiado por Bolsonaro

Dr. Furlan derrotou nas urnas o irmão de Davi Alcolumbre, Josiel, que teve apoio de Bolsonaro

Nas eleições de Macapá realizadas em segundo turno neste domingo, o candidato Dr. Furlan (Cidadania) foi eleito prefeito da capital do Amapá com 55,67% dos votos derrotando Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Congresso, senador David Alcolumbre (DEM-AP), que obteve 44,33% dos votos. Nas últimas semanas o presidente Jair Bolsonaro, de quem o senador Davi é aliado, pediu votos para Josiel em vídeo nas redes sociais, mas não teve jeito. Macapá foi a última capital a escolher seu prefeito no pleito deste ano, depois de ter as eleições adiadas pela Justiça Eleitoral por causa do apagão na rede de energia elétrica do Amapá em novembro.

