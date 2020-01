Donos de veículos têm só este mês para pagar IPVA com desconto à vista em MS

Deurico/Capital News Sefaz emitiu 1,1 milhão de carnês do IPVA, número correspondente à frota de veículos em Mato Grosso do Sul

Donos de veículos emplacados em Mato Grosso do Sul têm até o fim deste mês para pagar à vista o IPVA com desconto de 15%. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) informa que manteve para 2020 os descontos do imposto e as condições dos anos anteriores. Carros, caminhões, ônibus e micro-ônibus novos seguem isentos pelo primeiro ano, visando incentivar as vendas no estado. Para motocicletas, a primeira tributação tem desconto de 50%, resultando em alíquota de 1% do preço do veículo pela tabela Fipe. Carros usados, seguem com desconto de 25% e alíquota de 3,5%. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo de MS, só atrás do ICMS. Ao todo, foram enviados 1,1 milhão de carnês, número correspondente a frota de veículos sul-mato-grossense. Para quem optar pelo parcelamento, não há desconto.

