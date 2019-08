João Paulo Gonçalves/CampoGrandeNews Arquivo Reprodução Fechado desde 2002, hotel que marcou a história de Campo Grande pode abrigar habitação popular

De um experiente político local, ao comentar o projeto de transformar o prédio do antigo Hotel Campo Grande em conjunto de moradias populares: "Dois coelhos com uma cajadada: a prefeitura pode obter uma nova linha de crédito e ao mesmo tempo extinguir a conta de um elevado IPTU de um imóvel fechado há quase duas décadas".

• • • • •

Usar Hotel Campo Grande para moradias sairia seis vezes mais caro, diz vereador

Fotos João Paulo Gonçalves/CampoGrandeNews e Câmara de CG Adaptar apartamentos populares no antigo hotel fechado desde 2002 custaria seis vezes mais, diz Salineiro

A ideia do prefeito Marquinhos Trad (PSD) de buscar recursos no governo federal para reformar a antiga sede do Hotel Campo Grande, fechado desde 2002, em um prédio de moradia popular no Centro da cidade, já encontra resistências na Câmara. Nesta semana o vereador André Salineiro (PSDB) disse que um apartamento popular custa aos cofres públicos em torno de R$ 65,5 mil, enquanto o custo estimado para compra e reforma do hotel fará a prefeitura gastar R$ 388 mil, seis vezes mais, com cada um dos 117 apartamentos, num total de R$ 45 milhões. "Pega esses R$ 45 milhões para fazer um residencial onde temos vazios demográficos. Gasta ali em trono de R$ 17 milhões e os R$ 30 milhões que sobrar leva infraestrutura, UPA, escola, creche. Não sou contra o projeto, mas o gasto não o justifica", disse Salineiro.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog