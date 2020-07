Desembargador sem máscara humilha guarda e TJ promete apurar caso: vídeo

Tamanho do texto

Reprodução de vídeo Desembargador Eduardo Siqueira, do TJSP, humilhando guarda e rasgando multa por andar sem máscara

O Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou neste domingo que vai apurar o episódio ocorrido em Santos, quando o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira foi filmado ontem humilhando um guarda civil que pedia a ele que usasse máscara de prevenção à Covid-19 enquanto caminhada pela praia. O vídeo abaixo mostra Siqueira ligando para o secretário de Segurança de Santos, Sérgio Del Bel, para punir o guarda, a quem chama de "analfabeto". Em seguida, o magistrado rasga a multa e joga fora. Conforme o site G1, não é a primeira vez que o desembargador dá "carteirada" em guarda municipal pelo mesmo motivo (leia mais aqui). Em nota, o TJSP diz que "determinou imediata instauração de procedimento de apuração dos fatos; requisitou a gravação original e ouvirá, com a máxima brevidade, os guardas civis e o magistrado" e afirma que "não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas". Veja o vídeo reproduzido pelo site Metrópoles e a nota do TJSP abaixo.

TJSP publica nota de esclarecimento sobre episódio ocorrido em Santos, ontem (18), quando o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira foi multado por um Guarda Civil Municipal por não utilizar máscara: https://t.co/MfU36ERjjZ — Tribunal de Justiça (@TJSPoficial) July 19, 2020

