Deputados e servidores da Assembleia serão submetidos a testes de Covid

Luiz Carlos Jr/Divulgação Paulo Corrêa anunciou na sessão de hoje a testagem de deputados e servidores com apoio dos Bombeiros

Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul que estão participando presencialmente de sessões da Assembleia, mesmo com o sistema de videoconferência em prevenção à Covid-19, serão submetidos a testes de Covid-19, assim como servidores da Casa. "Por sugestão do nosso 1º secretário, deputado Zé Teixeira (DEM), buscamos junto ao Corpo de Bombeiros parceria para aplicação de testes rápidos da Covid-19. Vamos dar segurança e a certeza que o servidor está trabalhando em um local seguro e que segue todas as recomendações contra o contágio do novo coronavírus", anunciou na sessão de hoje o presidente da Alems, Paulo Corrêa (PSDB). O assessor militar do Legislativo, coronel PM Wilson Sérgio Monari, explicou que serão quatro dias de testagem, de terça até sexta-feira da semana que vem, em dois turnos para evitar aglomeração.

