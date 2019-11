Deputado de MS propõe PEC que unifica eleições de vereador a presidente em 2030

Reprodução de vídeo Dagoberto defende que a unificação das eleições tratá 'uma economia monstruosa para o País'

Eleições gerais de vereador a presidente da República a partir de 2030 pondo fim aos pleitos eleitorais a cada dois anos no Brasil é o que prevê uma proposta de emenda à Constituição (PEC) apresentada na Câmara dos Deputados por Dagoberto Nogueira (PDT-MS). Pela proposta, prefeitos e vereadores eleitos em 2024 terão os mandatos ampliados de quatro para seis anos e não poderão disputar a reeleição nas eleições gerais de 2030.



Em áudio via WhatsApp ao Blog (ouça ao fim do texto), Dagoberto diz que a unificação das eleições trará "uma economia monstruosa para o País" e defende que isso é possível graças ao sistema de votação eletrônico: "Dá pra todo mundo votar de vereador a presidente da República no mesmo dia, porque as pessoas já se adaptaram à urna eletrônica".



Embora não seja objetivo direto da PEC, vale frisar que, caso a unificação seja aprovada, vereadores não poderão mais se candidatar a vagas de deputado estadual ou federal e manter os mandatos nas câmaras municipais caso não sejam eleitos. Também será extinta a possibilidade de prefeitos deixarem pela metade seus mandatos para disputar outros cargos, como o de governador, como acontece atualmente.

