“Crise econômica vai demorar a passar, por causa de Bolsonaro” diz Simone à IstoÉ

Agência Senado Simone Tebet sobre Jair Bolsonaro: 'Gastamos horas discutindo as suas frases infelizes'

A senadora Simone Tenet (MDB-MS) disse à revista IstoÉ que a crise econômica no País "vai demorar mais para passar" por causa da crise política "provocada" pelo presidente Jair Bolsonaro. A presidente da CCJ do Senado, por onde passa a reforma da Previdência, disse que a pauta econômica é prioritária para o Brasil retomar o desenvolvimento e que "não contribui quando Bolsonaro trata das questões menores, polarizando, criando um fosso dentro da sociedade e estimulando o debate ideológico". "Gastamos horas discutindo as suas frases infelizes. Esse clima que tomou conta do Brasil deveria ter se encerrado nas urnas. Bolsonaro continua no palanque, disseminando esse clima de radicalização. E a crise econômica que está dominando o País vai demorar mais para passar por causa de uma crise política provocada pelo próprio presidente", declarou. Na entrevista, Simone fala sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos EUA, sobre as reformas tributária e da Previdência e sobre o desgaste do MDB com lideranças envolvidas em denúncias de corrupção. Para a senadora, "não basta mudar o nome" do partido. "Temos de resgatar os ideais dos fundadores do MDB e deixar de lado o fisiologismo". Leia aqui a íntegra.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog