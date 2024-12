Conversando sobre 2026

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Divulgação Senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina

Divulgação

Senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina

Em conversa de parlamentares entreouvida nesta semana em Campo Grande sobre as eleições de 2026, um dos comentários foi de que o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), além de aliado de Reinaldo Azambuja (PSDB), tem buscado costurar arranjos para fazer uma "dobradinha" com o ex-governador e também ter o apoio da senadora Tereza Cristina (PP-MS) na disputa da reeleição, quando duas das três cadeiras de Mato Grosso do Sul no Senado estarão em jogo: as ocupadas por ele e por Soraya Thronicke (Podemos-MS). Um dos interlocutores lembrou que, desde a eleição de Eduardo Riedel (PSDB), o senador tem trabalhado em apoio ao atual governador. "Demonstrações de lealdade e compromisso não faltaram nessa trajetória", observou um mandatário que também buscará a reeleição no próximo pleito.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.