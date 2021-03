Contra covid, vereador sugere pulverizar cidade com álcool em gel: vídeo

Reprodução de vídeo Vereador Alberi Dias virou notícia nacional com ideia mirabolante contra covid

O presidente da Câmara de Canela, no interior gaúcho, vereador Alberi Dias (MDB), virou notícia nacional ao defender em sessão da Casa usar um avião para pulverização do município com álcool em gel visando combater o novo coronavírus que, segundo ele, "está no ar". Alberi começou dizendo que acordou "pensando nisso" e declarou: "Nós poderíamos pulverizar, pelo menos a nossa cidade, de avião. Temos aí vários empresários que são donos de helicóptero, de avião. Não sei se existe o álcool gel líquido, mas seria bom pulverizar porque o vírus está no ar, né?. É uma coisa de outro mundo. Pulverizam lavouras, não pulverizam lavouras? Talvez seja uma ideia, porque o álcool gel não faz mal". Veja o vídeo do discurso que fez sucesso nas redes sociais.

Parabéns ao vereador de Canela (RS) pela ideia sensacional de pulverizar a cidade com álcool gel pra matar o vírus.



Como ninguém teve essa sacada antes? pic.twitter.com/SAboLMmAXr — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) March 16, 2021

