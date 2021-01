Com apoio do PDT, Pacheco já teria votos necessários para presidir o Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado Em tese, Pacheco teria hoje votos para vencer Simone, mas site lembra: votação é secreta

Depois do PT, a bancada do PDT anunciou ontem apoio à Sérgio Pacheco (DEM-MG), candidato à presidência do Senado apoiado pelo atual presidente da Casa Davi Alcolumbre (DEM-AP) e pelo presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o site O Antagonista (leia aqui) diz que Pacheco já teria os 41 votos necessários vencer a eleição contra a senadora Simone Tebet (MDB-MS). "Até aqui, o senador de Minas Gerais tem o apoio público das seguintes bancadas: DEM (5), PSD (11), Pros (3), Republicanos (2), PSC (1), PT (6), PL (3), Progressistas (7) e PDT (3), totalizando justamente os 41 apoios necessários" diz o site, que também frisa: "A votação é secreta e os dois lados apostam em traições".

