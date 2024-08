CBF prorroga mandato de Petrallas na FFMS

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Petrallás, mais 90 dias no comando da FFMS

A CBF prorrogou por mais 90 dias o mandato do presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, que terminaria amanhã (28). O dirigente segue no cargo até o fim de novembro e, neste período, além da Série B do Campeonato Estadual e do estadual feminino, estará à frente da formatação da Série A Estadual 2025, que começou a ser feita em reunião na última quinta-feira (leia aqui). A competição começa dia 19 de janeiro.

