Candidatos começam campanha nas ruas neste domingo em Campo Grande

Após o fim do prazo para pedir registros de candidaturas à Justiça Eleitoral que expira às 19h de hoje, começa neste domingo a temporada de campanha eleitoral nas ruas, com a liberação de comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na internet dos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador nas eleições de novembro. Até agora, quatro candidatos à Prefeitura de Campo Grande enviaram ao Blog agendas de eventos para abertura de campanha. Veja abaixo:



– Dagoberto (PDT) fará quatro comícios: 8h na Praça do Vida Nova, 10h30 na Praça do Aero Rancho, 17h30 na Praça do Universitário e 19h na Praça do Ana Maria do Couto.



– Esacheu Nascimento (Progressistas) fará carreata na região das Moreninhas com concentração a partir das 8h na praça da Moreninha 3.



– Guto Scarpanti (Novo) participa às 19h na sede do partido (Rua Bahia, 951) de ato de lançamento da campanha.



– Pedro Kemp (PT) fará um ato com apoiadores a partir das 9h na Praça Cuiabá (Cabeça de Boi); e Esacheu Nascimento (Progresistas).

