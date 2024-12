Butantan pede à Anvisa registro de vacina contra dengue, a primeira em dose única

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Agência Brasil Se aprovada, vacina será produzida em 2025

Agência Brasil

Se aprovada, vacina será produzida em 2025

O Instituto Butantan pediu ontem à Anvisa o de registro de sua vacina contra dengue chamada de Butantan-DV, a primeira do mundo a ser aplicada em dose única. Testes encerrados em junho mostraram que a vacina reduziu em 79,6% o risco de um caso de dengue. Essa proteção foi ainda mais alta entre aqueles que tinham histórico prévio da doença, de 89,2%, o que é importante, já que o quadro de reinfecção costuma ser mais grave. Caso a vacina receba o sinal verde da Anvisa e seja incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) pelo Ministério da Saúde, o Butantan diz que poderá entregar cerca de 100 milhões de doses ao governo federal nos próximos três anos, 1 milhão já em 2025. (Com O Globo)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.