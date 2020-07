Bolsonaro sobre prefeito de Campo Grande pedir hidroxicloroquina: “ironia do destino”

Reprodução de vídeo Bolsonaro: 'Olha a ironia do destino: o Trad, pelo que me consta, é primo do Mandetta, que era contra a hidroxocloroquina'

Ao anunciar hoje que está com Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que agora alguns dos que o criticaram quando defendia a hidroxicloroquina como único remédio disponível contra a doença, agora adotam a mesma medida, e citou como exemplo o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD). "A mesma coisa agora acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o prefeito Trad, junto com um deputado estadual, faz um apelo pela hidroxicloroquina, que não tinha lá. Nós levamos a conhecimento da Saúde, que eu não tomo decisão neste sentido, quem toma é a Saúde, e hoje chega lá um carregamento de hidroxocloroquina pra atender a população. E olha a ironia do destino: o Trad, pelo que me consta, é primo do Mandetta, que era contra a hidroxocloroquina. E lá atrás você lembra, tinha um protocolo, do Mandetta, dizendo que a hidroxocloroquina só poderia ser utilizada em caso grave. Em caso grave a chance é quase zero de sucesso ao se ministrar a cloroquina" declarou. Veja a íntegra do vídeo.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG