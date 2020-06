Bolsonaro diz que Queiroz não estava foragido e que prisão foi “espetaculosa”

Reprodução de vídeo Bolsonaro em live: 'o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandado de prisão contra ele'

O presidente Jair Bolsonaro iniciou sua live semanal nas redes sociais ontem falando da prisão de Fabrício Queiroz. "Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz, e não estou envolvido nesse processo, mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandado de prisão contra ele, e foi feita uma prisão espetaculosa", disse o presidente. "Parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da Terra", acrescentou. Bolsonaro afirmou ainda que a presença de Queiroz em uma casa no interior paulista seria por causa de um tratamento médico. "É perto do hospital onde faz tratamento de câncer", acrescentou. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, Queiroz foi preso ontem em ação conjunta da Polícia Civil de SP e do RJ em Atibaia (SP), em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que presta serviços para o senador. A Operação Anjo foi feita no inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga esquema da chamada "rachadinha" na Assembleia Legislativa do estado (Alerj).

