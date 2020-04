Bolsonaro diz que “falta um pouco mais de humildade” ao ministro Mandetta: vídeo

Reprodução de vídeo Bolsonaro: 'Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo'

Em entrevista nesta noite à rádio Jovem Pan quando voltou a defender a reabertura do comércio e empresas fechados por medidas de isolamento contra o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro, indagado se pretende trocar seu ministro Luiz Henrique Mandetta por defender essas medidas, afirmou que "falta um pouco mais de humildade" ao seu ministro da Saúde e disse que nenhum ministro "é indemissível".



O presidente disse que tanto o Ministério da Saúde como o da Economia são importantes, e que não tem nenhum problema com o Guedes, mas que "o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele". "Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas, tá faltando um pouco mais de humildade pra ele pra conduzir o Brasil neste momento difícil". Por fim, desejou "boa sorte" ao ministro, disse que espera "que o Mandetta aí, prossiga em sua missão com um pouco mais de humildade, e que a gente vença esse mar revolto aí".



Na entrevista, o presidente criticou as medidas adotadas por "alguns" governadores e prefeitos e citou governadores como João Dória (PSDB-SP) e Wilton Witzel (PSB-RJ). Bolsonaro disse que "caiu a máscara" de Doria e que "ficou ridícula a situação dele" por compartilhar ontem postagem do "ex-presidiário" Lula no Twitter, e voltou a defendeu a reabertura do comércio e de outras empresas. Disse que espera que isso aconteça gradativamente a partir da próxima segunda-feira, caso contrário terá de tomar uma decisão.



Indagado por jornais, Mandetta afirmou que não ouviu a entrevista e que não iria dar declarações. "Nunca fiz nenhum comentário sobre as ações dele. Não se comenta o que o presidente da República fala", disse o ministro à Folha de S.Paulo. Questionado pelo O Globo, respondeu: "Não achei nada, não. Não estou sabendo de nada não. Estou trabalhando aqui".



Veja a entrevista de Bolsonaro em vídeo da Jovem Pan.

