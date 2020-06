Após especulações sobre vice por se filiar ao DEM, Pedrossian Neto fica na prefeitura

Denilson Secreta/Prefeitura de CG Pedrossian Neto diz que continua na prefeitura e não será vice do chefe Marquinhos Trad

"Continuo na prefeitura, está batido o martelo", disse ao Blog o secretário municipal de Finanças de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto, pondo fim às especulações de que poderia ser exonerado do cargo ontem – fim do prazo para futuros candidatos deixarem funções públicas – para ser vice na chapa de reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD), depois de se filiar ao Democratas. "O Pedrossian Neto mandou a ficha de filiação ontem e criou a expectativa de que poderíamos brigar pela vice. Mas ele vai continuar na prefeitura", reforçou ao Blog, por telefone, o vice-presidente municipal do DEM e ex-vereador Airton Saraiva. Com isso, a vaga de vice na futura chapa de Marquinhos segue aberta. Caso ele confirme a aliança com o PSDB, o principal cotado à vaga é o tucano Carlos Alberto de Assis, que deixou na quarta o governo para ficar à disposição do partido para as eleições deste ano na Capital – leia Após mexerem no tabuleiro eleitoral tucanos aguardam jogada de Marquinhos.

