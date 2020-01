Aparelho em testes no Brasil pode revelar pela digital uso de drogas pelo motorista

Divulgação Aparelho de fabricação inglesa está em fase de testes no Brasil e de registro na Anvisa

Já está disponível no mercado brasileiro uma tecnologia que permite captar por meio do suor retirado da ponta dos dedos, a digital, se um motorista consumiu alguma substância psicoativa ilícita como cocaína, maconha ou anfetaminas. Capaz de identificar se o condutor continua sob efeito da mesma até 10h depois do uso, o teste já é adotado em países da Europa, América do Norte, Nova Zelândia e Austrália. Fabricado pela inglesa Intelligent Fingerprinting e representado no Brasil pela empresa Orbitae, o aparelho está em fase de testes e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "Esse drogômetro pode detectar, em poucos minutos, a presença de até quatro drogas diferentes, com precisão. Além disso, o material positivo coletado depois do teste de Screening, não precisa de refrigeração nas primeiras 72h, ao contrário dos aparelhos que usam saliva como amostra", diz o diretor comercial da Orbitae, Rodrigo Silveira. Além de ser fácil de usar, ele diz que o teste do suor que não é considerado invasivo como os de sangue, saliva e urina; e a amostra testada é categorizada como lixo comum. "Assim que o material positivado chega no laboratório, podemos saber qual droga - 15 ao todo - e a quantidade no organismo da pessoa". (Com Comunique-se)

