“Aos poucos Brasil vai saindo do buraco que o PT o colocou”, diz Bolsonaro sobre o PIB

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro: PIB cresceu 'o dobro do previsto pelos jornais/especialistas e o melhor resultado em 6 anos para o período'

Ao comentar a oscilação positiva de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre deste ano, que somou R$ 1,78 trilhão puxado, sob a ótica da produção, pelos crescimentos de 0,3% do setor de serviços e de 0,7% da indústria, conforme dados do divulgados na quinta (29) pelo IBGE, Jair Bolsonaro disse no Twitter: "Aos poucos o Brasil vai saindo do buraco que o PT o colocou e retomando o crescimento. Estamos no caminho certo!"

- PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, o dobro do previsto pelos jornais/especialistas e o melhor resultado em 6 anos para o período. Aos poucos o Brasil vai saindo do buraco que o PT o colocou e retomando o crescimento. Estamos no caminho certo! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 29, 2019

• • • • •

O recado do Congresso para o Planalto

Luís Macedo/Agência Câmara Na sessão do Congresso na noite anterior, 326 deputados e 48 senadores derrubaram veto de Bolsonaro

Ao derrubar o veto de Jair Bolsonaro à lei que prevê dois a oito anos de prisão em casos de "fake news" eleitoral, o Congresso mandou um "recado claro" ao Planalto de que tem votos para fazer o mesmo com relação à Lei de Abuso de Autoridade, observa o site O Antagonista: "Na Câmara, 326 deputados foram a favor da derrubada do veto e apenas 84 foram contra. No Senado, 48 foram a favor e 6 contra. Para derrubar um veto, é necessária a maioria absoluta nas duas Casas, ou seja, 257 votos de deputados e 41 de senadores."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog