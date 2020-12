Anvisa alerta sobre caso de fungo superresistente e fatal no Brasil

Mariana Leal/Anvisa Anvisa recomendou reforço da vigilância laboratorial do fungo em todos os serviços de saúde do País

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nesta semana alerta de um possível primeiro caso de Candida auris no Brasil. Conforme o comunicado, o fungo é considerado "séria ameaça à saúde pública", pois é multiressistente, capaz de driblar vários medicamentos geralmente usados para infecções por candida, além de poder causar infecção em corrente saguínea e outras e ser facilmente confundido com outras espécies de leveduras. O C. auris foi identificado no dia 4 deste mês em paciente internado com covid-19 em UTI de um hospital na Bahia. Outra característica desse fungo é permanecer por longos períodos no ambiente, até meses, e resistir a diversos desinfetantes comuns, mesmo os que são à base de quartenário de amônio. A Anvisa recomendou o reforço da vigilância laboratorial do fungo em todos os serviços de saúde do País, além de medidas de controle e prevenção que minimizem a disseminação do patógeno. (Com Estadão)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG