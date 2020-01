Ana Maria Braga diz que está com câncer no pulmão e pede orações: vídeo

Reprodução de vídio TV Globo Ana Maria anunciou hoje que enfrenta um câncer: 'Quero contar com a sua força, o seu carinho, as suas orações'

Ana Maria Braga anunciou hoje ao vivo no programa Mais Você, da Globo, que enfrenta um câncer no pulmão e pediu orações para superar o momento difícil. Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Infelizmente fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma. É mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia", afirmou a apresentadora. Ana Maria disse que espera comandar o programa até o começo das suas férias, no dia 7 de fevereiro, e pediu apoio dos telespectadores para lhe dar forças para enfrentrar o tratamento. "Quero contar com a sua força, o seu carinho, as suas orações, principalmente, que sempre me ajudaram muito." Veja o vídeo.

Hoje, o #PensamentodoDia é um só: força para nossa guerreira, @ANAMARIABRAGA. Que a saúde e a coragem sejam amigas da apresentadora que a gente tanto ama. Você entrou pra ganhar já sendo uma campeã! ♥ #MaisVocê pic.twitter.com/vjVeiyoLHw — Globo (@RedeGlobo) January 27, 2020

