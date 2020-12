A preferida de Roberto Jefferson para substituir Maia na presidência da Câmara

Fotos Weleson Nascimento/PTB e Marcelo Camargo/ABr Jefferson diz que PTB apoia qualquer candidato de Bolsonaro, mas 'adoraria' ver Tereza candidata

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, se reuniu na quinta (10) com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e prometeu o apoio do seu partido ao candidato do presidente Jair Bolsonaro para presidência da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), do Centrão. Após a reunião, indagado pelo O Globo se o PTB vai apoiar qualquer indicado por Bolsonaro, Jefferson respondeu que sim e disse que o alagoano será eleito se chegar forte no dia 20 de janeiro para a eleição de 1º de fevereiro. "Se e não, eu penso que surge uma candidatura de saia muito forte. Lá na Câmara, a bancada ruralista, a bancada evangélica fala abertamente na ministra e deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS). Ela é fortíssima candidata se resolver disputar". Jefferson frisou que "adoraria" que Tereza saísse candidata, lembrou que a Câmara nunca foi presidida por uma mulher e observou que a situação de Lira é "difícil" e que ele tem de ir em até o dia 20 para não ser "atropelado". "Ela pode ser a qualquer momento (candidata do governo) porque a Casa quer. Se ela não sair candidata, os partidos que são aliados ao presidente Bolsonaro vão votar no Lira. Mas, se ela vier, é uma coisa espontânea, aí vai de cambulhada", acrescentou.

