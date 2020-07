“A Covid-19 me pegou”, diz Delcídio

Facebook Reprodução Delcídio diz que teve febre alta e está em isolamento doméstico, após contrair a Covid-19

"A Covid-19 me pegou!" disse hoje em nota nas redes sociais o ex-senador e presidente do PTB de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral, de 65 anos. "Há alguns dias comecei a ter um mal estar, um pouco de febre e tosse. Desconfiado, fiz ontem o teste do PCR (aquele do cotonete do tamanho de uma caneta) e não deu outra. Mesmo com todos os cuidados que tomei e sugiro nos meus posts, deu POSITIVO. Pelo meu estado geral, graças a Deus não precisei ficar internado e fui liberado pra voltar pra casa onde estou ISOLADO com todos os cuidados para preservar minha família. Nessa minha primeira noite tive bastante febre e acordei com a cama molhada de suor. No meu caso, continuo com o paladar, o olfato e hoje a tosse refluiu, embora eu esteja um pouco trêmulo", diz a nota no Facebook de Delcídio. O ex-senador é a segunda liderança do PTB estadual a divulgar que está com a doença, depois do deputado estadual Neno Razuk que ontem também divulgou que testou positivo.

