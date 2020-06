Conheça a história do dono de pizzaria que aplica Experiência do Usuário no seu negócio

Eles provaram que investir em experiência do usuário proporciona resultados satisfatórios.

O que motiva uma pessoa a empreender? Várias vezes essa pergunta martelou na minha mente e demorei muito tempo para respondê-la. Busquei inúmeros caminhos para imaginar o fator preponderante de um indivíduo, com a vida “teoricamente estabilizada”, empregado, deixar todo o conforto do seu mundo e viver uma vida instável, sendo obrigado a trabalhar muito, mais de oito horas por dia, para ver a sua ideia florescer.



O dinheiro seria o motivo mais racional que conduziria uma pessoa a fazer isso? Por muitas vezes acreditei que sim. Para mim, somente o dinheiro seria capaz de motivar alguém a fazer esta loucura. Só que eu me enganei.



Hoje vou compartilhar com vocês a história de um casal que resolveu empreender. Não por dinheiro apenas, mas, com a missão de proporcionar a melhor experiência para o cliente e participar – ainda que seja de uma forma indireta – dos momentos mais felizes das pessoas.



Apresento para você o Diogo e a Karol, proprietários da Pizzaria Manjê.