Jornal catalão diz que volta de Neymar ao Barcelona está quase descartada

Clube não aceitou última proposta do PSG, que pedia Rakitic, Dembelé, Todibo e mais uma soma em dinheiro

Divulgação

A novela entre Neymar, PSG e Barcelona continua há quatro dias do fechamento da janela de transferências entre clubes europeus. Na quinta-feira (29), o famoso jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, chegou a cravar que Neymar tinha sido contratado pelo time da Catalunha, obrigando os clubes e o estafe do jogador a irem a público negar a informação, mas o jornal catalão Mundo Deportivo afirmou nesta sexta (30) que a volta do atacante ao Camp Nou está praticamente descartada.



A expectativa na quinta estava alta porque o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o dono do PSG, o empresário catari Nasser Al Khelaifi, se encontraram em Mônaco, na França, durante a reunião da comissão estratégica da UEFA.



Segundo o Mundo Deportivo, o PSG ainda tentava convencer o meia croata Rakitic e o atacante francês Dembélé a se mudarem para Paris como parte do acordo por Neymar, além de um montante de €130 milhões (R$ 595 milhões, na cotação do final de agosto).



O jornal publicou depois que o zagueiro francês Todibo também foi colocado à disposição do clube de Paris mas que nenhum dos três quer se transferir para o time da capital francesa.



A imprensa europeia passou a quinta-feira afirmando que o Barcelona tinha uma contraproposta do PSG nas mãos, depois que o time catalão negou pagar €220 milhões (R$ 1 bilhão) por ele. Em agosto de 2017, o PSG comprou Neymar por €222 milhões -- R$ 821 milhões à época.



A informação divulgada é que o PSG topava receber uma quantia em dinheiro e mais os três jogadores do Barça para liberar Neymar - a primeira ideia do time francês era ter Phillipe Coutinho, hoje no Bayern de Munique. O time catalão, no entanto, recusou a proposta e praticamente fechou a negociação.



O Mundo Deportivo ainda afirma que a direção do Barcelona esteve dividida em relação ao atacante brasileiro durante as reuniões a maioria dos diretores, segundo a publicação, não quer que o jogador volte ao Camp Nou, porque a saída dele do clube foi feita de maneira equivocada e porque um retorno poderia gerar uma crise com a torcida.