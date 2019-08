Com reforços e ausências, gigantes europeus deram o pontapé inicial na temporada 2019/20

Barcelona decepcionou sem os seus astros, enquanto Real Madrid e clubes ingleses começaram suas ligas nacionais com o pé direito

Divulgação

E a bola rolou no velho continente para as disputas das principais ligas de futebol ao vivo do Mundo. Após uma janela de transferências bastante movimentada e que ainda não acabou, a expectativa era grande para o retorno oficial dos times mais poderosos do planeta.



Na Inglaterra, Espanha, Alemanha e França, por exemplo, os campeonatos já estão em andamento em meio a muita movimentação para a contratação de jogadores por parte dos principais times. Os clubes buscam não apenas o destaque dentro de seus países, mas sim o objetivo maior de qualquer time europeu, que é a conquista da UEFA Champions League, que nessa temporada promete ser uma das edições mais disputadas em sua história. Confira abaixo o que rolou no início de temporada de alguns dos grandes clubes europeus:



Real Madrid

Depois de uma última temporada conturbada e uma pré-temporada abaixo do esperado, o Real Madrid de Zidane estreou com vitória no Campeonato Espanhol. O time venceu o Celta de Vigo fora de casa por 3 a 1 e segura a liderança da La Liga após a primeira rodada. Após a partida, o técnico francês mudou seu discurso quanto a Gareth Bale, e agora parece bancar a permanência do galês no clube. O jogo ao vivo ainda contou com a relação do colombiano James Rodríguez.



Barcelona

Já a estreia do rival e badalado time do Barcelona foi decepcionante. O time visitou a equipe do Athletic Bilbao e perdeu por 1 a 0 com direito a um golaço de bicicleta de Aduriz. O Barça, agora sem os brasileiros Malcom (Zenit) e Coutinho (Bayern) não contou com Lionel Messi nesse jogo, lesionado. Suárez e Dembelé também se lesionaram após o confronto. A equipe teve Antoine Griezmann entre os titulares e uma equipe bastante diferente do habitual, com Sergi Roberto e Aleña no meio campo.



Liverpool

O Campeonato Inglês começou muito bem para os atuais campeões da UEFA Champions League. O Liverpool já fez duas partidas e obteve duas vitórias e, atualmente, é líder da Premier League. Na estreia, o time de Klopp venceu o Norwich City em casa por 4 a 1, e na segunda rodada, o time jogou fora de casa contra o Southampton e venceu por 2 a 1. O goleiro Alisson sofreu uma lesão na panturrilha e está sendo substituído por Ádrian, que falhou no último jogo dos Reds. Além da Premier League, o Liverpool já foi campeão da Supercopa da UEFA, nos pênaltis contra o Chelsea.



Arsenal

O Arsenal é outra equipe 100% no Inglês ao lado do Liverpool. Os Gunners venceram o Newcastle fora de casa por 1 a 0 na estreia, e o Burnley por 2 a 1 em casa na segunda rodada. O time já contou com a estreia do brasileiro David Luiz, vindo do Chelsea.



Chelsea

Falando em Chelsea, não foram nada boas as primeiras partidas dos Blues na Inglaterra. Além de perder para o Liverpool na decisão da Supercopa da UEFA, a equipe do novo treinador Frank Lampard, foi goleada pelo Manchester United na estreia da Premier League por 4 a 0 fora de casa. Na segunda rodada, o time recebeu o Leicester, e acabou empatando por 1 a 1. O Chelsea é o 15º.



Manchester United

Após a estreia com goleada pra cima do Chelsea por 4 a 0 em casa, a expectativa tomou conta dos torcedores do United. Mas na segunda rodada, o time visitou o Wolverhampton e acabou empatando por 1 a 1, com direito a pênalti perdido por Pogba. O United se reforçou com Maguire, zagueiro mais caro da história, e aposta na garotada nesse início de temporada.



Manchester City

O atual campeão inglês estreou muito bem. O City venceu o West Ham fora de casa por 5 a 0 na primeira rodada. No segundo jogo, em casa, o time empatou com o Tottenham por 1 a 1. Jogo em que ficou marcado para o City por uma discussão entre Aguero e Guardiola e um gol anulado de Gabriel Jesus.



Tottenham

O atual vice-campeão da Champions começou a Premier League com vitória por 3 a 1 contra o Aston Villa em casa. E na segunda rodada empatou com o Manchester City em 1 a 1. O gol do Tottenham foi de Lucas Moura, que precisou de apenas 19 segundos após entrar em campo para marcar de cabeça. O gol de Lucas gerou comoção na torcida, que o pede como titular dos Spurs.



Paris Saint-Germain

Ainda sem Neymar, a equipe do PSG começou vencendo o Nîmes por 3 a 0 pelo Francês. Mas acabou perdendo o segundo jogo do campeonato contra o Rennes de virada por 2 a 1. Ainda não se fala na estreia de Neymar, que talvez esteja saindo do clube.



Atlético de Madrid

Quem também estreou vencendo foi o Atlético de Madrid, na Espanha. Apesar da expulsão do brasileiro Renan Lódi, a equipe venceu o Getafe por 1 a 0 em mais uma excelente partida do português João Félix.



Bayern de Munique

O novo time de Coutinho estreou com empate jogando em casa, na Alemanha. O jogo contra o Hertha Berlim terminou em 1 a 1. O brasileiro Coutinho vestirá a camisa 10 do Bayern e deve estrear em breve.



Já na Itália ainda não tivemos nenhuma partida válida pelo Campeonato Italiano. O Milan estreia de 25 contra a Udinese. A Juventus joga contra o Parma, também no dia 25, que ainda terá a partida da Inter de Milão contra o Lecce.





Fonte: A Folha Hoje (https://www.afolhahoje.com/)