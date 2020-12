Conheça os principais tipos de piso para cada cômodo da casa

Revestimento ideal faz toda a diferença no clima e na decoração do ambiente

Divulgação

Na hora de decorar um apartamento novo ou reformar o atual, escolher o piso ideal para cada um dos cômodos é uma das tarefas mais importantes. As opções disponíveis são muitas, e a escolha certa colabora para determinar o tipo de decoração do ambiente, além de combinar com a temperatura dos espaços, estando alinhado com a função de cada um. Por conta disso, é muito importante conhecer os principais tipos de piso, assim como suas características principais, como durabilidade e facilidade para limpar, entre outros pontos.



Os pisos mais usados para revestir os cômodos da casa são divididos em duas categorias. O primeiro tipo são os pisos frios, conhecidos por seu bom nível de resistência e facilidade na hora de limpar e cuidar. Por não absorverem muito calor, eles são indicados para áreas externas e/ou úmidas, garantindo que o local fique fresco. Assim, a maioria dos pisos desse tipo não oferece uma atmosfera aconchegante, típica de pisos mais quentes. Banheiro, cozinha, área de serviço e ambiente externos costumam ser os cômodos com esse tipo de piso.



Entre os tipos mais populares de pisos frios estão o porcelanato, a cerâmica, o mármore e o cimento queimado, que, apesar de serem mais indicados para áreas úmidas e externas, também podem servir de revestimento para sala e quartos, criando uma atmosfera mais moderna e minimalista, além de durar por bastante tempo, diminuindo a necessidade de trocas.



O segundo tipo de revestimento que pode ser usado são os pisos quentes, conhecidos por seu alto nível de absorção de calor, o que diminui a diferença de temperatura entre o chão e a pele. Isso faz com que o ambiente ganhe uma atmosfera aconchegante, além de trazer maior conforto nos dias frios. Assim, seu uso é ideal para casa em lugares frios e cômodos internos, como sala e quartos.



Os pisos mais conhecidos que fazem parte dessa categoria são os laminados e assoalhos de madeira, além de carpete, vinílico e taco. Esse tipo de piso pede cuidados mais específicos, variando de acordo com o escolhido. Na maioria dos casos, é bom evitar o uso de muita água, que pode acabar estragando o material, dando prioridade para um pano úmido na hora da limpeza, por exemplo.



É claro que o uso dos revestimentos em cada ambiente não é regra. O mais importante é conhecer as propriedade de cada material para escolher aquele que mais tem a ver com o dia a dia dos moradores. Além da beleza, questões como a necessidade da sensação de aconchego, facilidade na limpeza e até resistência acústica também devem ser levadas em consideração. Assim, caso a melhor opção seja usar um piso quente em uma área externa e um piso frio no ambiente externo, tudo bem, contanto que outras questões tenham sido levadas em consideração.



Depois de escolhido o piso, fica mais fácil compor o restante dos ambientes, adquirindo móveis e outros objetos de decoração que façam sentido com o clima do espaço. Dependendo do tipo de piso escolhido, é possível incluir itens para deixar o ambiente ainda mais completo, como tapetes e outra peças, que tornam o lugar ainda mais confortável e aconchegante.