Roda Viva recebe Alexandre Frota

Transmitido ao vivo em 19 de ago de 2019

No Roda Viva, a jornalista Daniela Lima recebe Alexandre Frota. O deputado federal esteve nas manchetes por ter sido expulso do PSL na última terça-feira (13). Eleito com 156 mil votos, Alexandre Frota era filiado ao partido desde abril de 2018. O pedido de sua expulsão foi feito pelo próprio presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE). A votação foi unânime, com nove integrantes se posicionando a favor da expulsão.



De apoiador do governo, nos últimos meses Frota passou a fazer duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e correligionários. Além disso, ele se absteve na votação de 2º turno da reforma da Previdência.