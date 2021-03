Live da Câmara Municipal debate sobre medidas de enfrentamento ao covid-19

Tamanho do texto



Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande retoma nesta quarta-feira (17), as lives semanais com informações, debates e orientações em relação às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19.



As transmissões serão conduzidas pela Comissão de Saúde da Câmara, composta pelo vereador e presidente da comissão, Dr. Sandro Benites (Patriota), vice-presidente Dr. Victor Rocha (PP), Dr. Jamal (MDB), Tabosa (PDT) e Dr. Loester (MDB).