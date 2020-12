Bate-papo entre presidente e deputado Bolsonaro

Em um bate papo no canal do deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente da república, Jair Bolsonaro, falou sobre correr risco de morte, mandou recado para o governador de São Paulo João Doria e ainda falou sobre o ministro Paulo Guedes. A conversa foi publicada no canal do deputado. "Sem nada de politicamente correto, a conversa aborda política, pandemia, ministros, mentiras da imprensa, Ustra, armas, partido, militância e muito mais", diz a descrição.