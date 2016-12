Vereadores votam em urgência solicitação de suplementação de R$6 milhões para previdência feita por Bernal

Tamanho do texto

Izaias Medeiros/Câmara Municipal de Campo Grande Vereadores mantém 5% da suplementar do orçamento para a prefeitura.

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Projeto de Lei na sessão ordinária desta quinta-feira (22), a última sessão da 9ª Legislatura. O projeto foi entregue nesta quarta-feira (21) em caráter de urgência, solicitando crédito de R$ 6 milhões para cobrir custos com a previdência.



Segundo o secretário de Finanças, Disney Fernandes, ressaltou que a troca de aplicação do recurso ocorre diante da disponibilidade financeira da educação por “investimentos não realizados”.



Já o presidente da Casa de Leis, João Rocha, disse haver consenso para votação. Na pauta ainda podem entrar o polêmico projeto de isenção fiscal para empresas de transporte coletivo, além de outro que institui o janeiro branco destinado a ações sobre saúde mental no município.