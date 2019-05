Vereadores votam cinco Projetos durante sessão ordinária

Tamanho do texto

Izaias Medeiros/CMCG Vereadores durante sessão ordinária na Casa de Leis

Nesta terça-feira (21), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam cinco Projetos durante a sessão ordinária.

Em segunda discussão e votação, os parlamentares votam dois Projetos. O Projeto de Lei n. 8.931/18, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que altera para Rua Evaristo Figueira de Freitas a Rua Janeiras, localizada entre as ruas Bicuíba e Amapá Doce, no bairro Moreninha III.

E também o Projeto de Lei n. 9.001/18, que autoriza que os pontos dos programas de milhagem recebidos por agentes políticos ou servidores públicos em viagens oficiais custeadas com recursos públicos da administração direta ou indireta do Executivo Municipal sejam utilizados, exclusivamente, para viagens de mesma natureza. A proposta é de autoria dos vereadores: João César Mattogrosso, Delegado Wellington, André Salineiro e Eduardo Romero.

Por fim, em primeira discussão e votação serão votadas outras três propostas em Plenário.

O Projeto de Lei n. 8.852/18, de autoria do vereador William Maksoud, que autoriza o poder Executivo a adquirir e instalar lousas digitais nas escolas da Rede Municipal de Educação de Campo Grande e dá outras providências.

Ainda o Projeto de Lei n. 8.940/18, de autoria do vereador Papy, que institui o PROAPS CG – Programa de Avaliação a Saúde Pública de Campo Grande.

E o Projeto de Lei n. 9.179/19, de autoria do vereador Betinho, que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Diabetes no município de Campo Grande-MS.

Palavra Livre – A sessão contará com a participação do diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno, que fará uso da Tribuna para falar sobre a Campanha Maio Amarelo – “No Trânsito o sentido é a vida”. O convite foi feito pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Serviço - A sessão ordinária de terça-feira (21) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms