Senado aprova indicação de Alexandre de Moraes ao STF

Edson Lopes Jr/ A2 FOTOGRAFIA Ele ocupará o cargo de Teori Zavaski

Alexandre de Moraes, de 48 anos, foi aprovado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O Senado aprovou com 55 votos a favor e 13 contra, na manhã quarta-feira (22). A indicação já tinha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



A votação começou às 11h (horário de Brasília). Moraes foi submetido, na terça-feira (21), a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Na comissão, a indicação de Moraes foi aprovada com 19 votos favoráveis e 7 contrários.



Para ter a nomeação aprovada, Alexandre de Moraes precisava ter, no mínimo, os votos favoráveis de 41 dos 81 senadores no plenário do Senado, em votação. De acordo com a Agência Brasil, ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para o lugar do ministro Teori Zavaski, morto na queda de um avião em janeiro.