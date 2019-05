Roberto Hashioka representa MS em Fórum do Banco Mundial

Edemir Rodrigues/ Portal do MS Projetos “Gestão por Competência” e “Gestão por Resultados” serão destacados pelo secretário em oficinas com foco na troca de experiências

Representando o Mato Grosso do Sul, o Titular da secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka irá acompanhar as sessões de trabalho do Fórum que reúne gestores de Administração de todo o país, entre os dias 07 e 08 de maio em Brasília, do Fórum “Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento: em busca de soluções”. Organizado pelo Banco Mundial em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), o evento reunirá secretários de todo o país e apresentará em sessões de trabalho, políticas bem-sucedidas nas áreas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, Avaliação de Desempenho, além de ferramentas que aprimoram a Gestão de Recursos Humanos.

De acordo com Roberto Hashioka, “Gestores de todo o país irão trocar experiências relacionadas às políticas públicas implementadas em suas regiões, oportunidade em que iremos destacar as iniciativas aqui desenvolvidas, a exemplo dos Programas Gestão por Competência e Gestão por Resultados, criados em resposta aos novos desafios do serviço público. São programas que aprimoram o desenvolvimento dos servidores públicos e os serviços prestados à população e que atendem ao princípio da eficiência em Administração Pública”, aponta.

Durante o evento irá acontecer a apresentação de políticas públicas implementadas em todo o país e discussões em grupos temáticos que envolvem “Controle, Sistemas e Outras Ferramentas na Gestão de RH”, os “Obstáculos e condições necessárias ao sucesso de políticas de Avaliação de Desempenho”, “Planejamento Estratégico da Força de Trabalho” e “Gestão da Folha de Pagamento”.

Todas as despesas referentes à participação do secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, foram custeadas pelo Banco Mundial.