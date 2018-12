Relatório da Lei Orçamentária de Campo Grande para 2019 é entregue

Divulgação/Câmara Municipal Relatório foi entregue nesta quinta-feira

O relatório final da Lei Orçamentária Anual de Campo Grande para 2019 foi entregue à Mesa Diretora em sessão ordinária nesta quinta-feira (13). O projeto que acumula 419 emendas e foi entregue pelo vereador Eduardo Romero deve ser colocado em discussão e votação na Câmara na próxima semana

Segundo a assessoria de comunicação da Câmara Municipal, em reuniões com as comissões da Casa de Leis, foi feita análise técnica e jurídica para analisar as emendas. O tema Urbanismo foi o campeão, com 40% das sugestões apresentadas, seguido por Transporte, Educação, Desporte e Lazer, Saúde. Há ainda sugestões relacionadas a Assistência Social, Cultural, Gestão Ambiental, Segurança, Cidadania, Agricultura, Administração, Comércio e Serviço, além de Habitação.

Ainda de acordo com as informações, o Projeto de Lei 9.087/2018, que estima receita e fixa despesa do Município de Campo Grande para o exercício financeiro do próximo ano, começou a tramitar na Câmara no dia 28 de setembro. Consta no projeto a estimativa de R$ 4.008.320,000,00 (quatro bilhões, oito milhões, trezentos e vinte mil reais) para o exercício de 2019, crescimento de 8,26% em relação a esse ano.

No dia 16 de outubro, foi promovida Audiência Pública para debater a proposta, em que os vereadores tiveram a oportunidade de ouvir a população sobre as principais sugestões.