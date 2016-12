Reinaldo declara que 71% das ações planejadas para 2017 foram cumpridas

Deurico Ramos/Capital News Balanço de ações foi apresentado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo Secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel

Das 204 iniciativas previstas para serem executadas pelo Governo do Estado durante este ano, 145 foram finalizadas. O balanço foi apresentado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) juntamente ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, em entrevista coletiva para a imprensa realizada nesta quarta-feira (28).



Durante a divulgação das ações de planejamento do governo, Reinaldo avaliou a situação de Mato Grosso do Sul como positiva diante de um cenário de crise econômica. “Dos 100% que idealizamos 71% foram cumpridos. Os 29% que não foram cumpridos tem um motivo, a retração financeira”, explicou. Conforme o governador, 51 iniciativas estão em andamento, e oito foram canceladas.



O modelo de planejamento de gestão adotado por Reinaldo se espelha no padrão privado. Nele, são propostas metas que devem ser atingidas. No Estado, a fórmula inclui quatro eixos, com suas respectivas diretrizes: Social, que inclui saúde, educação e segurança; Econômico Ambiental; Infraestrutura e Gestão. As ações são executadas com o trabalho em conjunto das 13 secretarias estaduais.

Deurico Ramos/Capital News Riedel declarou que metas foram elencadas de acordo com prioridades do governo e da população

Das 145 ações, por exemplo, no eixo Social, uma das que foram finalizadas foi a convocação de 360 professores para a rede estadual e programação de mais 140 para 2017; no Econômico Ambiental, houve a adoção de política para atração de empresas, que gerou R$ 36 bilhões de investimento privado; na Infraestrutura, foram 42 pontes construídas; e na Gestão, o recadastramento de servidores ativos e inativos, onde 287 funcionários supostamente irregulares tiveram o recebimento bloqueado.



O secretário Eduardo Riedel explicou que o governo priorizou as metas, de acordo com também com o que foi proposto pela população. “Não dá para fazer tudo, são 53 mil funcionários, demandas e pressão da sociedade, não é simples”, explicou.



Uma das obras que não foram cumpridas foi o Aquário do Pantanal. Riedel explica que o governo precisa de mais R$ 50 milhões para finalizar a obra. “Não tem previsão para entregar o aquário, precisamos de mais de R$ 50 milhões e não temos esse dinheiro, estamos vendo alternativas”, disse.