PSDB lamenta morte do ex-vereador Cristóvão Silveira e esposa

Facebook Reprodução Cristovão Silveira e Fátima Silveira

Após receberem a notícia sobre o crime que chocou a Capital, na manhã desta quarta-feira (19), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), divulgou nota de pesar. O ex-presidente do diretório do PSDB e ex-vereador de Campo Grande, Cristóvão Silveira e a esposa, Fátima Silveira, foram encontrados mortos na chácara onde moravam, na MS-080.



Confira na íntegra:

"Nota de pesar



O Diretório Estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul lamenta a morte do ex-presidente do diretório do PSDB de Campo Grande e ex-vereador, Cristóvão Silveira e a esposa, Fátima Silveira. O casal foi encontrado morto na chácara onde moravam, na saída para Rochedo, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (18).



Formado em administração de empresas, Cristóvão era natural de Bela Vista e iria completar 66 anos no próximo dia 25 de julho. Pelo PSDB prestou relevantes serviços à sociedade, tendo exercido cinco mandatos de vereador na Capital. Entre os projetos apresentados mais relevantes estão a Lei para o uso obrigatório do cinto de segurança na Capital, exigência que só passou a ter validade nacional em 1997 e a Lei da Cantina Saudável, Lei promulgada em 2011 que proíbe a venda de guloseimas nas escolas públicas e particulares. Coordenou diversas campanhas políticas de candidatos tucanos. Em 2012 deixou a vida pública. O casal deixa dois filhos.



Deixamos as mais sinceras condolências à família.



Campo Grande, 19 de julho de 2017.



Diretório Estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul"