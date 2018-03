Programa vai estimular empreendedorismo entre jovens

A Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul, AJE/MS, juntamente com o Governo do Estado, realizam nesta terça feira (20), às 14h30, no Living LAB MS, do Sebrae, o lançamento oficial do Programa Primeira Empresa. O Living LAB MS fica na Rua Brasil, 205 - Monte Castelo, em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, o Primeira Empresa é um programa continuado de capacitação empreendedora para desenvolver habilidades empresariais, aprimorar técnicas e ferramentas de gestão. O objetivo é garantir o fortalecimento e o aumento da competitividade das micro e pequenas empresas, a promoção do desenvolvimento local, além da fomentação da livre iniciativa e concorrência, por meio da formalização de pequenos negócios e criação de novos empreendimentos.

Neste primeiro ano, o programa será aplicado nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, com carga horária de 52 horas aulas. Segundo o presidente da Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul, Sullivan Vareiro, este é o maior programa de inclusão produtiva.

“Trata-se da porta de entrada para empreendedores que querem ser empresários e um grande aprendizado para os que são empreendedores em outras atividades e querem se regularizar ou capacitar. Só neste primeiro ano, serão atendidos gratuitamente mais de 500 (quinhentos) participantes”, comenta.

O programa será subsidiado financeiramente com recursos próprios e não reembolsáveis pelo Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados (FUNLES), criado pela Lei nº 1.721/1.996 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 10.871/2002. Esse programa é um dos projetos contemplados pelo Chamamento Público CONFUNLES nº 001/2016, promovido pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SEMAGRO, e o FUNLES.