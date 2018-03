Preferência por Bolsonaro para presidente chega a 37% entre os eleitores do Estado

Nilson Bastian/Câmara dos Deputados Deputado Jair Bolsonaro

O deputado federal Jair Bolsonaro segue liderando a preferência dos eleitores sul-mato-grossenses no voto para presidente da república. De acordo com o Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, Bolsonaro é a escolha de 33% dos entrevistados na pesquisa espontânea que apura a intenção de votos para as Eleições 2018. Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro em 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 15,41% dos votos, seguido por Ciro Gomes, que foi a escolha de 4,25% dos que responderam a pesquisa. Os eleitores que não souberam responder somam 36,62%.

Na pesquisa estimulada, Bolsonaro foi a escolha de 37,33% dos entrevistados pelo Instituto Ranking. Lula sobe para 18% e Ciro vai para 6,41%. Os eleitores que não souberam responder totalizam 22,03% na pesquisa estimulada.

Registrada no Tribunal Regional Eleitoral (MS-09695/2018) e Tribunal Superior Eleitoral (03086/2018), a pesquisa foi feita em 8 regiões do estado e ouviu 1.200 eleitores representando os 79 municípios, no período de 11 a 15 deste mês.

O desenho da amostra foi realizado de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo 2010 e TSE 2017.