Prefeitura desmente gestão anterior e diz que não tem dinheiro suficiente para pagar servidores

Deurico Ramos/Capital News "Raio X": Conforme o prefeito e o secretário, do total deixado por Bernal – R$ 252 mi – apenas R$ 37 mi estão disponíveis

A Prefeitura de Campo Grande não possui caixa suficiente para pagar o salário dos servidores no 5º dia útil e depende da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) para honrar os compromissos. Em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta terça-feira (3), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) explicou que, dos R$ 252 milhões anunciados pela antiga gestão, apenas R$ 37 milhões estão disponíveis para o pagamento. No entanto, o salário líquido do funcionário público corresponde a R$ 66 milhões, já a folha integral de dezembro está em R$ 111 milhões.



A coletiva foi anunciada por Marquinhos com o objetivo de divulgar a situação real das contas municipais. O ex-prefeito Alcides Bernal (PP) declarou no último domingo (1º) que deixou nos cofres do município R$ 252 milhões à disposição da nova gestão. O valor foi confirmado pela Prefeitura, todavia, a maior parte está “carimbada” – ou seja, já possui um destino específico. Do montante deixado pela administração anterior no dia 31 de dezembro, apenas cerca de R$ 37 milhões não estão comprometidos. Alguns dos repasses direcionados são para o Sistema Único de Saúde (R$ 32 milhões) e convênios com a União (R$ 31 milhões).





Deurico Ramos/Capital News Para prefeito, contribuinte deve pagar o IPTU o quanto antes, já que o pagamento dos servidores depende da arrecadação

“No dia da posse, o ex-gestor nos apresentou a somatória do saldo de R$ 252.692.947,61. E ele nos colocou que muito desses valores seriam para pagamento de funcionário público, e não corresponde à realidade. É verdade que o prefeito deixou R$ 252 milhões, o que ele pecou é que deste total, posso utilizar apenas R$ 37 milhões para pagar salários”, explicou Marquinhos.



A cifra não é suficiente para o pagamento dos servidores. Conforme apurado pelo secretário Pedro Pedrossian, da pasta de Receita e Finanças, no dia 6 de janeiro (5º dia útil), o total que deve ser pago corresponde a R$ 66 milhões – excluindo ainda outras taxas, como encargos, consignados, Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), dentre outros. Se somado, o valor sobe para aproximadamente R$ 111 milhões. Pedrossian declarou que a prioridade é pagar integralmente os R$ 66 milhões.



Marquinhos disse que o ideal é que o contribuinte pague o IPTU o quanto antes, já que o pagamento dos servidores depende da arrecadação. A parcela do imposto vence no dia 10 de janeiro. Apesar disto, no pior cenário, o prefeito garantiu que o salário deve sair até o dia 12 de janeiro.



Ainda, foi declarado que a Prefeitura possui muitas dívidas para receber. Do total da dívida ativa, que inclui, por exemplo, o IPTU, já são R$ 2 bilhões. Conforme Pedrossian, a maior parte desta cifra não é recuperada. Para garantir o pagamento, o Executivo realizará uma força-tarefa para receber algo. Somente neste sábado e domingo (7 e 8) o Paço Municipal abrirá para o contribuinte que queira pagar o imposto antecipadamente.



Décimo Terceiro

Hoje, conforme declarado por Pedrossian, a Prefeitura possui R$ 41 milhões, que inclui os R$ 37 milhões disponíveis mais o repasse do duodécimo da Câmara Municipal. No entanto, deste total, cerca de R$ 4 milhões já foram descontados para pagamento do 13º dos servidores da saúde.



Marquinhos explicou que Bernal pagou o 13º de todo o funcionário público que recebe até R$ 3 mil. Já quem ganha acima, recebeu R$ 3 mil e mais R$ 1 mil. No entanto, outra parte ainda não recebeu o pagamento. “A folha da saúde que gira em torno de quase seis mil funcionários, ele não pagou absolutamente nada de décimo terceiro, nem para aqueles que ganham menos de R$ 3 mil e nem para aqueles que ganham acima. A justificativa que foi dada é que houve uma desinteligência entre o secretário de Saúde e o de Finanças e não teria sido depositado”, disse o prefeito. Ontem (2), ele destinou os R$ 4 milhões para pagamento dos servidores.