Prefeitura de Campo Grande entra na Justiça para liberar contas bloqueadas

Deurico/arquivo Capital News Município quer desbloquear contas nos valores excedentes ao solicitado pelo Hospital

A Prefeitura de Campo Grande aguarda a liberação dos recursos que foram bloqueados após solicitação da direção do Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Na ação, foram bloqueados mais de R$ 5 milhões das contas do município, o que supera o valor solicitado pelo Hospital, R$ 1.851.797,04. Assim, o Executivo entrou com recurso e pediu que a decisão fosse reconsiderada pela Justiça.



A intenção da Prefeitura é desbloquear as contas do município nos valores excedentes ao solicitado na ação pelo Hospital. O Executivo alega que os bloqueios estão causando dano irreparável. “O excesso de aproximadamente R$ 4 milhões das contas do município impedem que sejam cumpridos compromissos básicos e também relevantes com outros estabelecimentos e saúde, com servidores municipais, fornecedores, entre outros”, declarou em nota publicada no site da instituição.

Conforme a nota publicada pela Prefeitura, até o momento, mais de 50% dos servidores públicos municipais receberam o 13º integral e o restante a primeira parcela.

O diretor do Hospital do Câncer, Carlos Coimbra, declarou que o HC pediu o bloqueio de R$ 1.851.797,04, referente à dívida da Prefeitura quanto aos repasses à instituição. “Se a Justiça bloqueou mais, desconheço a decisão”, disse. Ele não sabe informar porquê a Justiça deferiu um valor que excede o que foi pedido na ação.