Prefeito não terão compromissos públicos nesta quarta-feira

Deurico Ramos/Capital News Chefes do Executivo não têm agenda pública nesta quarta-feira

Tanto o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), como o prefeito Marquinhos Trad (PSD) não tem compromissos públicos quarta-feira (10).



Presidência



A agenda Presidente da República Michel Temer (PMDB), começa às 8h30, com café da manhã com Deputado Luiz Lauro Filho (PSB/SP), coordenador da Bancada Paulista e a Bancada Paulista no Congresso, no Palácio do Jaburu.



Já no Palácio do Planalto, às 11h, o representante brasileiro irá à Cerimônia de Assinatura do Novo Decreto de Regularização Portuária do Brasil.



Às 15h, Temer terá um encontro com Senador Cidinho Santos (PR/MT) e o Deputado Herculano Passos (PSD/SP). Já às 15h30, a reunião será com o Ministro de Estado do Meio Ambiente Sarney Filho, ambas também no Palácio do Planalto.



No local de trabalho do presidente, ele ainda se encontra com o Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivela (PRB) , e encerra sua agenda com a Cerimônia de inauguração da Mostra “Brasilis a Brasília: Desenvolvimento, Liberdade e Patriotismo”.