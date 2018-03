Portal da Transparência terá que transmitir licitações públicas em tempo real

Tamanho do texto

Izaías Medeiros Vereador Odilon protocolou projeto de lei nesta terça-feira (13)

O projeto de lei de autoria do vereador Odilon de Oliveira (PDT), que dispõe sobre a transmissão ao vivo do áudio e vídeo das licitações públicas realizadas no município de Campo Grande, foi protocolado nesta terça-feira (13), na Câmara Municipal.

O projeto determina que todos os processos licitatórios deverão ser transmitidos ao vivo, contendo áudio e vídeo, por meio da internet, no portal da transparência.

As licitações públicas ainda são um dos processos estatais que ainda demanda um aperfeiçoamento visto que pairam muitas suspeitas exatamente pela falta de um instrumento normativo que amplie o acesso da sociedade aos seus documentos.