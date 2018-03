PODEMOS lança os nomes de Chico Maia para o Senado e Álvaro Dias para a presidente

Divulgação/Assessoria Senador Álvaro Dias está na Capital para a filiação do pecuarista Chico Maia

O pré-candidato à Presidência da República, senador Álvaro Dias, está em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (19) para oficializar o lançamento do PODEMOS (antigo PTN) e promover uma noite de filiação no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a partir das 19h. O presidenciável Álvaro Dias vai apoiar a candidatura do pedetista Juiz Odilon de Oliveira ao governo do Estado. Entre as filiações ao Podemos que serão feitas em Campo Grande está a do pecuarista Chico Maia, que deverá sair candidato ao Senado. Claudio Sertão, queria seria pré-candidato ao governo do Estado, deve disputar uma vaga na assembleia legislativa.

Na tarde desta segunda-feira, o presidenciável participara reuniões com autoridades políticas do Estado, visita a OAB-MS, e recebe lideranças sindicais e de entidades da Capital e interior de Mato Grosso do Sul.

Já em Campo Grande, o senador paranaense defendeu que as reformas necessárias para a retomado do crescimento do país tem de ser feito com o aval da população e disse ainda que o congresso tem de exercer um novo papel. “Você não pode querer aprovar uma reforma e ir primeiro ao Congresso pedir apoio”, disse, citando o caso da reforma trabalhista. Segundo ele, deputados e senadores não apoiaram a reforma previdenciária porque a discussão avançou pelo ano eleitoral.

Outra bandeira a ser defendida pelas candidaturas do PODEMOS deve ser o de combate a corrupção. “Se a autoridade não se impõe, os corruptos sentem que as portas estão abertas”, disse o senador, sobre a necessidade de que políticos sejam efetivamente condenados, com penas mais severas e que sejam efetivamente cumpridas.

Álvaro Dias lembrou o projeto que põe fim ao foro privilegiado, mas que não poderá ser votado este ano, em virtude da intervenção federal no Rio de Janeiro, conforme impedimento previsto na Constituição para votação de emendas neste período. “Isso vai reduzir, inclusive, a renovação no Congresso. Muito políticos vão tentar a reeleição e se beneficiar do foro privilegiado para escapar de investigações”, argumentou, em entrevista.