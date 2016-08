PF indicia ex-presidente e sua esposa por vantagens ilícitas

Tamanho do texto

Operação Lava Jato traz novidade no caso em que a Policia Federal apura a compra do triplex no Guaruja e ontem (26), PF indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia, ambos podendo responder pelos crimes de: Corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Deurico/Capital News Ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi indiciado e poderá responder por diversos crimes

A investigação apura segundo o delegado Marcio Anselmo “beneficiário de vantagens ilícitas” na reforma do triplex e na guarda de bens do ex-presidente em um guarda-volumes.

Também foram indiciados o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, o ex-diretor da emrpeiteira Paulo Roberto Valente Gordilho e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto. Apuoruse que Lula pode ter sido beneficiado por parte da OAS, em valores que chegam a R$2.430.193,61 reais referentes Às obras e reformas no apartamento Solaris.

Segundo Agência Brasil os advogados de Lula disseram que devem se manifestar sobre o indiciamento no final da tarde por meio de nota.

A defesa do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, disse que "não existe vantagem ilícita" na manutenção do acervo presidencial.

Em nota à imprensa, o advogado Fernando Augusto Fernandes, que defende Okamotto, disse que não houve crime nenhum na contribuição que foi recebida pelo Instituto Lula para a manutenção do acervo presidencial, após a saída de Luiz Inácio Lula da Silva da Presidência da República.