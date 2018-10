Pesquisa mantém expectativa de 50% de renovação para Legislativo Estadual

Tamanho do texto

A pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking de Comunicações e Pesquisa nesta segunda-feira (1), mostra que para o Legislativo Estadual, dos 40 melhores colocados, 12 são de deputados estaduais da ativa. Vale lembrar que o sistema para escolha de deputados é proporcional e os escolhidos são definidos após cálculo do quociente eleitoral. Para calcular o quociente eleitoral, divide-se o número de votos válidos (sem brancos e nulos) pelo número de cadeiras em disputa. Em seguida, é feito o cálculo do quociente partidário, dividindo o número de votos que o partido obteve pelo quociente eleitoral. Por isso, nem sempre todos os candidatos que obtiveram o maior número de votos são eleitos.

Confira a pesquisa:

Ranking Comunicações e Pesquisa

Os candidatos concorrem à 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As eleições ocorrem no dia 7 de outubro.

Sobre a pesquisa

A pesquisa apurada pela Ranking Comunicações e Pesquisas, em amostragem junto a 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios do Mato Grosso do Sul aconteceu entre os dias 26 e 30 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral (MS-03712/2018 e BR-03101/2018) tendo confiabilidade de 95%, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos.