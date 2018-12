Operação Ross tem ex-presidente do PTB em MS e filho como um dos alvos

Deurico/Arquivo Capital News Ivan Louzada e Sérgio Louzada

Na manhã desta terça-feira (10) a Operação Ross, onde os políticos são investigados por receberem propina, foi deflagrada pela PF (Polícia Federal) em 9 estados incluindo Mato Grosso do Sul, tem como alvos senadores do PSDB e do DEM e deputados do Solidariedade e do PTB.

Em Mato Grosso do Sul, são alvos dirigentes do PTB-MS e o ex-presidente do PTB Ivan Louzada e seu filho, Sérgio Louzada. Na planilha onde aparecem as cifras entregues aos diretórios do PTB, está escrito que Sérgio Louzada recebeu um depósito de R$ 100 mil.

Além deles, são alvos em outros Estados, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, a irmã dele, Andrea Neves, e o primo Frederico Pacheco de Medeiros, os senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG) e José Agripino Maia (DEM-RN). A Operação Ross investiga ainda os deputados Paulinho da Força (Solidariedade-SP), Benito Gama (PTB-BA) e Cristiane Brasil (PTB-RJ), segundo informações da Agência Brasil.