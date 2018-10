Nova pesquisa Ranking mostra crescimento de Azambuja que segue líder

Em mais uma pesquisa eleitoral divulgada pelo instituto Ranking Comunicações e Pesquisa nesta segunda-feira (1), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece com índice de intenção de votos ainda maior do que o divulgado na última pesquisa. Odilon de Oliveira (PDT) e Junior Mochi (MDB) seguem em segundo e terceiro lugar respectivamente. Confira.

Ranking Comunicações e Pesquisa

Pesquisa anterior

Na última pesquisa divulgada pelo instituto, no dia 26 de setembro, o governador Reinaldo Azambuja tinha 36,25% das intenções de voto, seguido pelo juiz aposentado com 25,16%. Em seguida aparecia o nome do deputado Junior Mochi, com 20,41%. Amaducci (3,41%), Bluma (2,08%) e João Alfredo (0,83%). Brancos, nulos ou indecisos somavam 11,86% das intenções de voto.

Sobre a pesquisa

A pesquisa apurada pela Ranking Comunicações e Pesquisas, em amostragem junto a 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios do Mato Grosso do Sul aconteceu entre os dias 26 e 30 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral (MS-03712/2018 e BR-03101/2018) tendo confiabilidade de 95%, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos.