Ministro garante R$ 10 mi para prédio do curso de Veterinária da UFMS

Divulgação/Assessoria Parlamentares e reitor da UFMS discutem com ministro da Educação curso de Veterinária

O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu a liberação de R$ 10 milhões para iniciar as obras do prédio que abrigará o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Paranaíba. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (20), durante audiência com os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, ambos do MDB, e a deputada federal Tereza Cristina (DEM).

De acordo com o projeto, divulgou a assessoria de Moka, nesta quarta-feira (21), a obra está orçada em R$ 42 milhões. Na avaliação do ministro, se as obras começarem em outubro deste ano, os R$ 10 milhões seriam suficientes para a execução durante o ano de 2018.

O reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turine, informou que o projeto prevê a contratação de 25 professores e 25 servidores administrativos, com previsão para começar a funcionar entre 2019 e 2020. Além de recursos para as obras e contratação de professores e servidores, o reitor afirmou que o novo curso vai precisar de R$ 25 milhões para um centro de cirurgia para pequenos e grandes animais.

O senador Moka explicou que conseguiu garantir R$ 5 milhões no final do ano passado. Mas, o valor foi cancelado porque a Universidade não tinha limite orçamentário, informou a assessoria do parlamentar..

Ainda conforme as informações repassadas por Moka, a transferência desses recursos só poderá ser iniciada quando a UFMS apresentar o projeto e o cronograma físico-financeiro da obra. O reitor espera concluir esse processo até 6 de abril, quando o ministro Mendonça Filho deixa o cargo para disputar as eleições de outubro.